Plötzlich bricht der Boden unter den Füßen weg: Mehrere Verletzte nach Treppenhaus-Einsturz

Oppenweiler - Großalarm in Baden-Württemberg! In einem Einfamilienhaus ist ein Treppenhaus eingestürzt.

Oppenweiler befindet sich circa 25 Kilometer entfernt von Stuttgart. Jetzt befindet sich der kleine Ort jedoch im Ausnahmezustand. © 7aktuell.de/Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilte, läuteten die Alarmglocken am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr.

In der kleinen Ortschaft Oppenweiler, ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, ist in einem Einfamilienhaus das Treppenhaus in sich zusammengebrochen.

Bei dem Einsturz wurden nach jetzigem Kenntnisstand mehrere Personen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen ist noch nichts weiter bekannt, da die Bergungsmaßnahmen immer noch andauern.