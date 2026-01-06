Plötzlich bricht der Boden unter den Füßen weg: Mehrere Verletzte nach Treppenhaus-Einsturz
Oppenweiler - Großalarm in Baden-Württemberg! In einem Einfamilienhaus ist ein Treppenhaus eingestürzt.
Wie die Polizei mitteilte, läuteten die Alarmglocken am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr.
In der kleinen Ortschaft Oppenweiler, ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, ist in einem Einfamilienhaus das Treppenhaus in sich zusammengebrochen.
Bei dem Einsturz wurden nach jetzigem Kenntnisstand mehrere Personen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen ist noch nichts weiter bekannt, da die Bergungsmaßnahmen immer noch andauern.
Ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ist derzeit noch vor Ort.
Auch die Ursache für den plötzlichen Einsturz des Treppenhauses konnte noch nicht ermittelt werden.
