Polarlichter schmücken den Himmel im Südwesten: Wiederholt sich das Spektakel?

Stuttgart - Grüne und rote Farbtöne haben am späten Montagabend den Himmel über Teilen Baden-Württembergs geschmückt.

Durch eine stärkere Eruption der Sonne flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. Es kam zu einem Himmelsspektakel. © Valentin Gensch/dpa

Es seien besondere Polarlichter zu sehen gewesen, sagte die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke. "Man hatte so Erscheinungen, wo es teilweise sehr, sehr hell war."

Es habe Stellen gegeben, wo die Polarlichter nur für Sekunden zu beobachten gewesen seien. "Man hat sehr intensive Farben gesehen, das war sehr eindrucksvoll."

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren die Polarlichter gut zu sehen in der Region Freiburg über 500 Meter, generell im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Bereich Stuttgart und Hohenlohe.

"Es gibt nicht tagtäglich Polarlichter in Deutschland", erklärte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding. "In der Ausprägung wie in der letzten Nacht war es ein seltenes Ereignis. Es war bis in die Alpen sichtbar."