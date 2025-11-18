Spektakuläre Luftrettung: Verletzter Arbeiter von Sendemast geholt

Kaisersbach - Dramatischer Einsatz in schwindelerregender Höhe: Am Montagnachmittag mussten Spezialkräfte der Feuerwehr und Polizei einen verletzten Arbeiter von einem Sendemast im Rems-Murr-Kreis retten.

Der Arbeiter konnte erfolgreich aus 35 Meter Höhe geholt werden. © Feuerwehr Stuttgart

Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Gemeinde Kaisersbach. Ein Arbeiter hatte sich in rund 35 Metern Höhe am Kopf verletzt. Aufgrund der Verletzung war er nicht mehr in der Lage, den Abstieg von dem Mast aus eigener Kraft zu bewältigen.

Da Eile geboten war, forderte die örtliche Einsatzleitung die Höhenrettung der Stuttgarter Feuerwehr an.

Ein Polizeihubschrauber nahm drei Spezialisten am Stuttgarter Flughafen auf und flog sie direkt zur Einsatzstelle. Parallel dazu machten sich weitere Kräfte am Boden auf den Weg.

Zwei Höhenretter ließen sich per Seilwinde vom Hubschrauber zu dem Verletzten auf den Mast ab. Sie sicherten den Mann in einem sogenannten Rettungsdreieck und brachten ihn sicher zum Boden.