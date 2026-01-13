Vorsicht, Verspätung: Ab heute wird am Ulmer Hauptbahnhof gebaut

Ulm - Reisende müssen sich wegen umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof auf Umleitungen und Abweichungen einstellen.

Wegen Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof hält dort in dieser Woche kein Fernverkehr. © Stefan Puchner/dpa

Gebaut wird laut Bahn ein elektronisches Stellwerk, weswegen der Fernverkehr in dieser Woche den Bahnhof nicht anfährt. Der Zeitplan der Baumaßnahmen ermögliche aber einen eingeschränkten Regionalverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Dieser sei am Morgen wie geplant angelaufen, es komme dabei vereinzelt zu Verspätungen. In der Nacht habe sich der Beginn der Arbeiten wetterbedingt etwas verzögert. Die Sperrung endet am kommenden Montag um 5 Uhr.

In dieser Zeit kommt es im Regionalverkehr laut Bahn zu veränderten Fahrzeiten, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen. "Reisende sind gebeten, die geänderten Abfahrtsgleise der Züge zu beachten", so ein Bahn-Sprecher. Manche Regionalzüge sind wie üblich im Einsatz.

Im Regionalzug (RE 5) von Friedrichshafen nach Stuttgart etwa erwartet die Bahn eine außergewöhnlich hohe Auslastung. Der Zug bringt Passagiere in etwas mehr als einer Stunde auch von Ulm zu den ICE, EC oder dem TGV in die Landeshauptstadt.