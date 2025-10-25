Kühltürme in Sekunden gesprengt: 30.000 Schaulustige verfolgen Spektakel

Gundremmingen - Die beiden jeweils 160 Meter hohen Kühltürme des früheren Kernkraftwerks Gundremmingen sind knapp vier Jahre nach der Stilllegung des Atommeilers gesprengt worden.

Die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen kollabieren bei ihrer Sprengung. © Peter Kneffel/dpa

Pünktlich um 12 Uhr fielen die aus insgesamt 56.000 Tonnen Stahlbeton bestehenden Kolosse in sich zusammen.

30.000 Schaulustige insbesondere aus Bayern und dem nahen Baden-Württemberg verfolgten die spektakuläre Zerstörung eines Symbols des Atomzeitalters.

"Zwei angemeldete Versammlungen mit Atomkraft befürwortendem Inhalt verliefen ohne Störungen oder besondere Vorkommnisse", teilte die Polizei mit. Die Teilnehmerzahl habe jeweils im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen. Nach der Sprengung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Sprengung verlief genau so, wie die mit dem Abriss beauftragte Thüringer Sprenggesellschaft geplant hatte. Zwischen den beiden Zündungen des für die Zerstörung der zwei Türme benötigten Sprengstoffs gab es etwa 15 Sekunden Zeitunterschied. Die Kühltürme neigten sich jeweils leicht zur Seite und fielen dann senkrecht nach unten in sich zusammen.

Der Betreiber RWE und das Spezialunternehmen, das bereits mehrfach Kühltürme und Hochhäuser abgerissen hatte, hatten die Aktion mehr als ein Jahr lang vorbereitet. Mehr als 1000 Löcher für den Sprengstoff wurden dafür in die Bauwerke gebohrt.