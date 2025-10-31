Autokauf endet in Gewalt: Trio schlägt auf Mann mit Baseballschläger ein

Passau - Drei Männer sollen im niederbayerischen Passau einen 27-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben.

Ein junger Mann wollte in Passau ein Auto kaufen - und wurde stattdessen mit einem Baseballschläger angegriffen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am Donnerstag gegen 20.15 Uhr mit den Verdächtigen in der Steinbachstraße getroffen, um ein Auto zu kaufen.

Als es zu Unstimmigkeiten kam, eskalierte die Situation: Die drei Männer sollen den 27-Jährigen festgehalten und mit einem Baseballschläger geschlagen haben.

Sie stahlen demnach sein Bargeld und flohen mit einem Auto.

Während der Fahndung entdeckten Polizisten das Fahrzeug und nahmen die drei Insassen im Alter von 19, 26 und 27 Jahren vorläufig fest.