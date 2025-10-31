Autokauf endet in Gewalt: Trio schlägt auf Mann mit Baseballschläger ein

In Passau wurde ein Mann beim Autokauf von drei Männern unter anderem mit einem Baseballschläger attackiert.

Von Jana Renkert und Benedikt Zinsmeister

Passau - Drei Männer sollen im niederbayerischen Passau einen 27-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben.

Ein junger Mann wollte in Passau ein Auto kaufen - und wurde stattdessen mit einem Baseballschläger angegriffen. (Symbolfoto)
Ein junger Mann wollte in Passau ein Auto kaufen - und wurde stattdessen mit einem Baseballschläger angegriffen. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann am Donnerstag gegen 20.15 Uhr mit den Verdächtigen in der Steinbachstraße getroffen, um ein Auto zu kaufen.

Als es zu Unstimmigkeiten kam, eskalierte die Situation: Die drei Männer sollen den 27-Jährigen festgehalten und mit einem Baseballschläger geschlagen haben.

Sie stahlen demnach sein Bargeld und flohen mit einem Auto.

Während der Fahndung entdeckten Polizisten das Fahrzeug und nahmen die drei Insassen im Alter von 19, 26 und 27 Jahren vorläufig fest.

Gegen sie ermittelt die Kriminalpolizei Passau wegen Raubes. Der 27-jährige Fahrer stand außerdem unter dem Einfluss von Cannabis, so die Polizei. Gegen ihn wird auch deswegen ermittelt.

