Er entblößte sich vor Kindern: Mutmaßlicher Serien-Exhibitionist festgenommen
Von Annkathrin Stich
Bamberg - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen, der sich in mehreren Fällen vor Kindern entblößt haben soll.
Die Ermittler hätten einen 37 Jahre alten Verdächtigen auf Videoaufnahmen identifiziert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.
Bei Auswertungen stellten die Ermittler Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten fest, wie es hieß. Schon 2023 gab es demnach erste Fälle, in denen der Verdächtige in Bamberg Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt haben soll. Anschließend sei der Mann verschwunden.
Zwei Jahre später sei wieder eine Fallserie erkannt worden, hieß es. Den Angaben zufolge fahndete die Polizei und suchte nach dem zunächst unbekannten Täter. Auf den Videoaufzeichnungen hätten die Ermittler den entscheidenden Hinweis erhalten.
Die Staatsanwaltschaft habe Durchsuchungen beantragt. Es wurde ein Haftbefehl gegen ihn unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt in acht Fällen erlassen.
Am Dienstag wurde der 37-Jährige den Angaben zufolge im Landkreis Bamberg festgenommen. Der Verdächtige sei geständig und kooperativ gewesen. Gegen den Mann sei ein Haftbefehl erlassen, er sei aber unter strengen Auflagen auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher.
