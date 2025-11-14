Er entblößte sich vor Kindern: Mutmaßlicher Serien-Exhibitionist festgenommen

In Bamberg wurde eine Serie von Exhibitionismus gegenüber Kindern aufgedeckt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

Von Annkathrin Stich

Bamberg - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen, der sich in mehreren Fällen vor Kindern entblößt haben soll.

Zwischen mehreren Einzelfällen erkannten Ermittler eine Serie. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild)
Zwischen mehreren Einzelfällen erkannten Ermittler eine Serie. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Ermittler hätten einen 37 Jahre alten Verdächtigen auf Videoaufnahmen identifiziert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Bei Auswertungen stellten die Ermittler Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten fest, wie es hieß. Schon 2023 gab es demnach erste Fälle, in denen der Verdächtige in Bamberg Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt haben soll. Anschließend sei der Mann verschwunden.

Zwei Jahre später sei wieder eine Fallserie erkannt worden, hieß es. Den Angaben zufolge fahndete die Polizei und suchte nach dem zunächst unbekannten Täter. Auf den Videoaufzeichnungen hätten die Ermittler den entscheidenden Hinweis erhalten.

Nach Anfeindungen und Brandstiftung: Bürgermeister gibt Amt auf
Bayern Nach Anfeindungen und Brandstiftung: Bürgermeister gibt Amt auf

Die Staatsanwaltschaft habe Durchsuchungen beantragt. Es wurde ein Haftbefehl gegen ihn unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt in acht Fällen erlassen.

Am Dienstag wurde der 37-Jährige den Angaben zufolge im Landkreis Bamberg festgenommen. Der Verdächtige sei geständig und kooperativ gewesen. Gegen den Mann sei ein Haftbefehl erlassen, er sei aber unter strengen Auflagen auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Bayern: