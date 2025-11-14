Er entblößte sich vor Kindern: Mutmaßlicher Serien-Exhibitionist festgenommen

Bamberg - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen, der sich in mehreren Fällen vor Kindern entblößt haben soll.

Zwischen mehreren Einzelfällen erkannten Ermittler eine Serie. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Ermittler hätten einen 37 Jahre alten Verdächtigen auf Videoaufnahmen identifiziert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Bei Auswertungen stellten die Ermittler Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten fest, wie es hieß. Schon 2023 gab es demnach erste Fälle, in denen der Verdächtige in Bamberg Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt haben soll. Anschließend sei der Mann verschwunden.

Zwei Jahre später sei wieder eine Fallserie erkannt worden, hieß es. Den Angaben zufolge fahndete die Polizei und suchte nach dem zunächst unbekannten Täter. Auf den Videoaufzeichnungen hätten die Ermittler den entscheidenden Hinweis erhalten.

Die Staatsanwaltschaft habe Durchsuchungen beantragt. Es wurde ein Haftbefehl gegen ihn unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt in acht Fällen erlassen.