Bei Sorgen und Nöten: Neue bayerische Kinderschutz-Hotline

München - Ärger mit Eltern oder Freunden, Stress in der Schule, Mobbing oder gar Gewalt oder Missbrauch: Für Kinder und Jugendliche in Not gibt es in Bayern künftig ein weiteres Hilfsangebot: eine neue Kinderschutz-Hotline.

Wenn Kinder und Jugendliche in Not einen Ansprechpartner suchen, können sie in Bayern vom 1. Juli an eine neue Hotline nutzen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Unter der gebührenfreien Nummer 08008888004 können sich Kinder und Jugendliche melden - und erreichen dort speziell geschulte Fachkräfte, die sie an Jugendämter oder Beratungsstellen weitervermitteln können.

Das Angebot ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr und mittwochs zusätzlich von 18 bis 20 Uhr erreichbar.

"Kinder und Jugendliche, die von körperlicher Gewalt, Missbrauch, Mobbing, Cybergrooming oder jeglicher Form von Gewalt bedroht oder betroffen sind, benötigen einen schnellen, niederschwelligen und unkomplizierten Zugang zu konkreter Unterstützung und Hilfe über eine zentrale Anlaufstelle", erklärte Sozialministerin Ulrike Scharf (58, CSU).

Die Hotline stehe zudem jedem offen, der das Wohl eines Kindes als gefährdet sehe und das Kind schützen wolle. Die neue zentrale Hotline ist beim bayerischen Landesjugendamt angesiedelt.

Es gebe in Bayern bereits eine Vielzahl von Hilfeangeboten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, betont das Ministerium. Die neue Kinderschutz-Hotline sei nun ein weiterer wichtiger Baustein.