Bürgermeister in Bayern gesteht Wahlfälschung

Wülfershausen an der Saale - Der kürzlich im Amt bestätigte Bürgermeister von Wülfershausen an der Saale in Unterfranken hat nach Angaben von Ermittlern Wahlfälschung eingeräumt.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Bürgermeister Briefwahlunterlagen geöffnet und verfälscht. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

So soll er Briefwahlunterlagen geöffnet und jeweils mehrere Stimmzettel zur Gemeinderatswahl, der Wahl zum Ersten Bürgermeister und der Kreistagswahl verfälscht haben, teilte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit.

Anschließend habe er die Wahlumschläge wieder verschlossen oder durch von der Gemeinde vorgehaltene Ersatzumschläge ausgetauscht. "Die Anzahl der jeweils verfälschten Stimmzettel ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es.

Trotz mehrmaliger Anfrage äußerte sich der Verdächtige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nicht zu den Vorwürfen. Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Der Bürgermeister (CSU) war bei der Kommunalwahl am 8. März im Amt bestätigt worden, das er seit 2018 innehat.

Stimmberechtigt waren bei der zurückliegenden Wahl laut Gemeinde 1278 Bürgerinnen und Bürger, 472 gültige Stimmen entfielen auf den Amtsinhaber. 449 Wähler schrieben einen anderen Namen auf den Stimmzettel.