Hotel in Bayern schockt mit Absage: "Sorry, keine Juden erlaubt"

Lam - Ein Hotel in Bayern hat eine Buchung aus Israel mit einer antisemitischen Begründung abgelehnt. Nun entschuldigt sich das Unternehmen.

Das Hotel begründet seine Absage mit gehäuften Fake-Buchungen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador (64), verurteilte das Verhalten des Hotels auf der Plattform X scharf. Demzufolge hatte dieses auf die Buchungsanfrage auf Englisch geantwortet: "Entschuldigung, in unserem Hotel sind keine Juden erlaubt."

Das Hotel "Zum Hirschen" in Lam in der Oberpfalz entschuldigte sich inzwischen per E-Mail bei dem Gast und lud diesen zu einem kostenlosen Urlaub ein.

"Das ist überhaupt nicht unser Weltbild", sagte Juniorchef Andreas Vogl auf Anfrage. "Es war definitiv falsch von uns, auf diese Art und Weise im Chat zu antworten", schrieb das Hotel dem Gast in einer E-Mail, die auch an die bayerische Staatskanzlei ging. Darin erläutern die Betreiber des Familienhotels, wie es zu der Äußerung kam.

Demnach kämpfe das Hotel seit längerer Zeit mit gefälschten Buchungen und Phishing-Versuchen über eine große Buchungsplattform, bei denen Nutzerdaten gestohlen worden sein sollen.

Auch bei der Anfrage aus Israel habe man fälschlicherweise angenommen, dass es sich um einen Fake handele.