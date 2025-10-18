Dialektsprecher mit Vorbildcharakter: Josef Hader geehrt

Regensburg - Der österreichische Kabarettist Josef Hader (63) ist mit dem Dialektpreis "Bairische Sprachwurzel" ausgezeichnet worden.

Hat gut Lachen: Der österreichische Kabarettist Josef Hader (63) wurde mit der "Bairischen Sprachwurzel" ausgezeichnet. © Armin Weigel/dpa

Der Künstler stehe auf und abseits der Bühne für seinen Dialekt ein, sagte Sepp Obermeier, Ehrenvorsitzender des Bundes Bairische Sprache.

Josef Hader verleihe dem Dialekt "ein überlebensnotwendiges Gewicht und internationales Ansehen".

Er habe das Vergabekriterium für die Auszeichnung übererfüllt und sei "Preisträger mit Vorbildcharakter".

Hader betonte sprachliche, charakterliche und humormäßige Gemeinsamkeiten zwischen Bayern und Österreichern. Der bayerische Komiker Karl Valentin (†65) sei ein Stern am Firmament, "zu dem wir alle aufblicken". Zu seinen kabarettistischen Vorbildern zähle er Gerhard Polt (83) und Sigi Zimmerschied (72).

Der Bund Bairische Sprache ehrt mit der "Bairischen Sprachwurzel" traditionell Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhalten. 2024 nahm Olympiasieger Markus Wasmeier (62) den Preis entgegen, im Jahr davor wurde Kabarettist Gerhard Polt ausgezeichnet.