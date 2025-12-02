Zoll zieht Lkw mit mehr als 50.000 nicht erlaubten Potenzmitteln aus dem Verkehr

Geiselwind - Zollbeamte haben in Unterfranken mehr als 50.000 in Deutschland nicht erlaubte Potenzmittel aus dem Verkehr gezogen.

Die Zollbeamten beschlagnahmten mehr als 50.000 Potenzmittel in insgesamt 30 Kisten. © Hauptzollamt Schweinfurt

Bei der Kontrolle eines Transporters auf der Autobahn 3 bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) fanden die Beamten die Präparate in einem Transporter, wie das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilte.

In insgesamt 30 Kisten wurden demnach nicht nur Viagra-Tabletten, sondern auch Honig, Marmelade und Schokolade gefunden, die gesteigerte Lust versprechen.

Von den zehntausenden entdeckten Produkten sei aber nicht eines in Deutschland zugelassen, teilte der Zoll mit. Gerade solche vermeintlich natürlichen Potenzmittel seien oft unberechenbar.

"Wer zu solchen Mitteln greift, setzt seine Gesundheit aufs Spiel", sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Schweinfurt