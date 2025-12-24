 5.635

Diebe klauen 100.000-Euro-AMG: Mercedes schwer beschädigt im Wald gefunden

In der Nacht zum Montag klauten Diebe einen 100.000-Euro-AMG aus einer Lagerhalle bei Münchberg. Das Auto wurde anschließend beschädigt im Wald abgestellt.

Von Paulina Sternsdorf

Münchberg - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brachen Diebe in eine Lagerhalle in der Friedrich-Schoedel-Straße im Landkreis Hof ein und stahlen einen Mercedes-AMG. Stunden später fand die Polizei den Wagen in einem Waldstück.

Der grüne Mercedes wurde im Wald abgestellt.
Der grüne Mercedes wurde im Wald abgestellt.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Täter klauten neben dem 100.000 Euro teuren Sportwagen auch hochwertige Felgensätze im Wert von 40.000 Euro, so das Nachrichtenportal NEWS5.

Beim Herausfahren aus der Lagerhalle wurde der Mercedes offenbar bereits stark beschädigt, wie Lackspuren an der Hallenwand und am Fahrzeug zeigten.

Montagnachmittag stieß die Polizei schließlich auf das vermisste grüne Auto in einem Waldstück bei Poppenreuth.

Reißnägel und gelockertes Fundament: 600.000-Euro-Spielplatz nach Vandalismus vorerst geschlossen
Bayern Reißnägel und gelockertes Fundament: 600.000-Euro-Spielplatz nach Vandalismus vorerst geschlossen

Von den bislang unbekannten Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Für die aufwendige Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens musste das Technische Hilfswerk anrücken.

Das THW musste den AMG aufwendig bergen.
Das THW musste den AMG aufwendig bergen.  © NEWS5 / Stephan Fricke
Die Täter beschädigten den Mercedes stark und ließen ihn anschließend im Wald zurück.
Die Täter beschädigten den Mercedes stark und ließen ihn anschließend im Wald zurück.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Kriminalpolizei Hof beziffert den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke

Mehr zum Thema Bayern: