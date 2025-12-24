Diebe klauen 100.000-Euro-AMG: Mercedes schwer beschädigt im Wald gefunden
Münchberg - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brachen Diebe in eine Lagerhalle in der Friedrich-Schoedel-Straße im Landkreis Hof ein und stahlen einen Mercedes-AMG. Stunden später fand die Polizei den Wagen in einem Waldstück.
Die Täter klauten neben dem 100.000 Euro teuren Sportwagen auch hochwertige Felgensätze im Wert von 40.000 Euro, so das Nachrichtenportal NEWS5.
Beim Herausfahren aus der Lagerhalle wurde der Mercedes offenbar bereits stark beschädigt, wie Lackspuren an der Hallenwand und am Fahrzeug zeigten.
Montagnachmittag stieß die Polizei schließlich auf das vermisste grüne Auto in einem Waldstück bei Poppenreuth.
Von den bislang unbekannten Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Für die aufwendige Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens musste das Technische Hilfswerk anrücken.
Die Kriminalpolizei Hof beziffert den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.
Titelfoto: NEWS5 / Stephan Fricke