Diebe klauen 100.000-Euro-AMG: Mercedes schwer beschädigt im Wald gefunden

Münchberg - Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brachen Diebe in eine Lagerhalle in der Friedrich-Schoedel-Straße im Landkreis Hof ein und stahlen einen Mercedes -AMG. Stunden später fand die Polizei den Wagen in einem Waldstück.

Der grüne Mercedes wurde im Wald abgestellt. © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Täter klauten neben dem 100.000 Euro teuren Sportwagen auch hochwertige Felgensätze im Wert von 40.000 Euro, so das Nachrichtenportal NEWS5.

Beim Herausfahren aus der Lagerhalle wurde der Mercedes offenbar bereits stark beschädigt, wie Lackspuren an der Hallenwand und am Fahrzeug zeigten.

Montagnachmittag stieß die Polizei schließlich auf das vermisste grüne Auto in einem Waldstück bei Poppenreuth.



Von den bislang unbekannten Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Für die aufwendige Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens musste das Technische Hilfswerk anrücken.