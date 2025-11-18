Einbrecher fährt mit Radlader in Juwelier: Fluchtweg endet in Imbiss-Fenster

Fürth - Ein Einbrecher ist in der Fürther Fußgängerzone am frühen Dienstagmorgen mit einem Radlader gegen zwei Schaufenster gefahren, um die Geschäfte auszurauben. Die Polizei konnte den Täter stellen.

Die Fahrt des Einbrechers endete in einem Imbiss. © NEWS5 / David Oßwald

In seiner ersten Station, einem Juwelier, entwendete der Mann Schmuck und hinterließ ein durch den Radlader verursachtes herausgerissenes Fenster und mehrere Trümmer am Boden. Ein Friseur nebenan wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Anschließend stieg der Dieb wieder in sein Fahrzeug und krachte wenig später in einen Imbiss in der Nürnberger Straße. Dort entwendete er ebenfalls Wertsachen, doch die Polizei konnte den Verbrecher noch vor seiner Flucht stellen.

Seine Beute aus dem Restaurant und dem Juwelier beschlagnahmten die Einsatzkräfte, wie ein Polizeisprecher sagte.