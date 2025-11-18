Einbrecher fährt mit Radlader in Juwelier: Fluchtweg endet in Imbiss-Fenster

Am Dienstagmorgen fuhr ein Einbrecher in Fürth mit seinem Radlader in einen Juwelier. Nachdem er diesen ausgeraubt hatte, endete seine Fahrt in einem Imbiss.

Von Paulina Sternsdorf und Klaas Seißer

Fürth - Ein Einbrecher ist in der Fürther Fußgängerzone am frühen Dienstagmorgen mit einem Radlader gegen zwei Schaufenster gefahren, um die Geschäfte auszurauben. Die Polizei konnte den Täter stellen.

Die Fahrt des Einbrechers endete in einem Imbiss.  © NEWS5 / David Oßwald

In seiner ersten Station, einem Juwelier, entwendete der Mann Schmuck und hinterließ ein durch den Radlader verursachtes herausgerissenes Fenster und mehrere Trümmer am Boden. Ein Friseur nebenan wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Anschließend stieg der Dieb wieder in sein Fahrzeug und krachte wenig später in einen Imbiss in der Nürnberger Straße. Dort entwendete er ebenfalls Wertsachen, doch die Polizei konnte den Verbrecher noch vor seiner Flucht stellen.

Seine Beute aus dem Restaurant und dem Juwelier beschlagnahmten die Einsatzkräfte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Juwelier in Fürth ist vollkommen zerstört.  © NEWS5 / David Oßwald

Die Polizei nahm den Verdächtigen am Tatort fest. Wie hoch der Wert der sichergestellten Beute ist, war noch nicht bekannt.

