Elefantentreffen in Gefahr? Scharfe Vorschriften sollen Kult-Event retten

Thurmansbang - Nach Unfällen und Beschwerden im vergangenen Jahr will der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) sein bevorstehendes Elefantentreffen im Bayerischen Wald mit scharfen Vorschriften für die Teilnehmer retten.

Jedes Jahr – wie hier 2025 – strömen mehrere tausend Motorradfahrer zum Elefantentreffen im Bayerischen Wald. © Armin Weigel/dpa

"Es gibt beim Elefantentreffen keinen rechtsfreien Raum", warnt der Verband potenzielle Unruhestifter auf seiner Webseite.

Die winterliche Veranstaltung in Thurmansbang nördlich von Passau gibt es seit bald siebzig Jahren, sie zieht alljährlich mehrere tausend Motorradfahrer an.

Die Unruhe auf dem Gelände habe in den vergangenen Jahren wieder stetig zugenommen und 2025 ein "nicht mehr akzeptables Maß" erreicht, heißt es auf der BVDM-Webseite.

Zuvor berichtete die "Passauer Neue Presse". Das Elefantentreffen findet heuer zum 68. Mal statt, vom 29. Januar bis 1. Februar.

Die Teilnehmer dürfen auf dem Festgelände im "Hexenkessel" nur noch zu Fuß unterwegs sein, lediglich An- und Abreise sind mit dem Motorrad erlaubt - mit Tempolimit von sieben Stundenkilometern auf dem Platz.