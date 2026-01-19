Flucht mit Baby im Auto: 19-Jähriger rast mit 170 km/h vor Polizei davon

Münchberg - Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde ist ein junger Autofahrer am Sonntagabend etliche Kilometer vor der Polizei geflohen - bis er schließlich auf einem Feldweg im Schnee stecken blieb. Er soll dabei gegen 23.25 Uhr im Landkreis Hof auch durch Gärten und über Felder gefahren sein, um Straßensperren der Polizei auszuweichen.

Der Mann (19) flüchtete vor der Polizei. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

In dem Wagen saßen neben dem 19 Jahre alten Fahrer auch ein sechs Monate alter Säugling und eine 17-Jährige, wie die Polizei mitteilte.

In der Stadt Helmbrechts versuchte der Autofahrer am Sonntag durch kurzfristige Abbiegemanöver die Polizei hinter sich abzuhängen.

Als er nach rund 20 Kilometern zwischen Marlesreuth und Selbitz im Schnee stecken blieb, zogen die Beamten ihn aus dem Wagen und legten ihm Handschellen an.

Zuvor wollten die Beamten den 19-Jährigen in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Münchberg kontrollieren.