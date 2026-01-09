Frau wirft Weihnachtsbaum aus dem sechsten Stock - mit bösen Folgen
Mainaschaff - Am Donnerstag ist es in Mainaschaff im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg zu einem kuriosen Vorfall gekommen, bei dem sich eine 88 Jahre alte Frau den Arm gebrochen hat.
Ursache der Verletzung war ein ausgedienter Weihnachtsbaum, den eine 79-Jährige aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geworfen hatte.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Freitag das Geschehen.
Demnach wollte die Besitzerin des Weihnachtsbaums diesen entsorgen. Um ihn nicht mehrere Stockwerke nach unten transportieren zu müssen, entschied sie sich für die schnelle Variante.
Zwar habe sie noch den Bereich unterhalb ihres Balkons überprüft, bevor sie den Baum über das Geländer beförderte, die 88-Jährige hatte sie dabei aber wohl übersehen.
Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung
Denn beim Aufprall des Baumes hatte sich die Seniorin auf der Grünfläche unterhalb des Balkons aufgehalten und wurde am Arm erwischt. Anschließend musste die 88-Jährige medizinisch versorgt werden.
Die Polizei in Aschaffenburg hat indessen die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.
