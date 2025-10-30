 571

Großeinsatz in Unterhaching: Mann von Auto überfahren und schwer verletzt

In Unterhaching lief am Donnerstagabend ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Von Benedikt Zinsmeister

Unterhaching - Eine Vielzahl von Rettungskräften war am Donnerstagabend in Unterhaching im Einsatz, nachdem ein 33-Jähriger dort von einem Auto angefahren worden war.

Die Polizei sicherte Spuren. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelt.  © network-pictures.com

Da zunächst unklar war, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelte, ermittelte die Polizei zweigleisig und leitete eine Großfahndung ein. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Dieser hatte sich in der Grünauer Allee in unmittelbarer Nähe zur örtlichen Polizeiinspektion ereignet.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Details waren zunächst unklar.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Donnerstagabend in Unterhaching im Einsatz.  © network-pictures.com

Der Ort um den Unfall wurde weiträumig abgesperrt. Die Spurensicherung war vor Ort. TAG24 berichtet nach, sobald weitere Informationen zu dem Vorfall vorliegen.

