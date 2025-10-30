Großeinsatz in Unterhaching: Mann von Auto überfahren und schwer verletzt

Unterhaching - Eine Vielzahl von Rettungskräften war am Donnerstagabend in Unterhaching im Einsatz, nachdem ein 33-Jähriger dort von einem Auto angefahren worden war.

Die Polizei sicherte Spuren. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelt. © network-pictures.com

Da zunächst unklar war, ob es sich um einen Unfall oder ein Gewaltdelikt handelte, ermittelte die Polizei zweigleisig und leitete eine Großfahndung ein. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Dieser hatte sich in der Grünauer Allee in unmittelbarer Nähe zur örtlichen Polizeiinspektion ereignet.

Der 33-Jährige wurde schwer verletzt. Ob Lebensgefahr besteht, war zunächst unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Weitere Details waren zunächst unklar.