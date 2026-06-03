Heftiger Streit endet tödlich: 25-Jährige soll Mann (†31) in seiner Wohnung erstochen haben

Konradsreuth - Der im oberfränkischen Konradsreuth getötete 31-Jährige starb an einem Messerstich in den Oberkörper. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsbericht hervor, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann wurde am Sonntagmorgen in seiner Wohnung gefunden.

Die Polizei ermittelte in der Wohnung des Toten. © NEWS5 / N5 DESK

Eine 25-Jährige soll das Opfer nach einem heftigen Streit getötet haben.

Nach Angaben der Ermittler kannten sich die festgenommene Frau und der getötete Mann. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem ein Anwohner in der Nacht zum Sonntag die Polizei alarmiert hatte, fanden Beamte den 31-Jährigen leblos auf.

Die 25-Jährige mit deutscher und US-amerikanischer Staatsangehörigkeit soll den Mann am Tatabend in seiner Wohnung besucht haben.

