Leiche in Wohnung entdeckt! Polizei nimmt junge Frau nach Gewalttat fest
Konradsreuth - Im oberfränkischen Landkreis Hof ist am frühen Sonntagmorgen ein 31 Jahre alter Mann tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging gegen 4.45 Uhr ein entsprechender Notruf ein. Demnach sollte sich in einer Wohnung in Konradsreuth eine leblose Person befinden.
"Mehrere Polizeistreifen eilten sofort zur Einsatzörtlichkeit und fanden dort den 31-Jährigen tot auf", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.
"Nach den ersten Feststellungen handelt es sich um einen gewaltsamen Tod." Laut Angaben des Pressedienstes "News5" mussten die Beamten gewaltsam die Tür zu der Wohnung öffnen.
Kurz darauf nahmen sie eine 25 Jahre alte Deutsche als Tatverdächtige fest.
Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat machten die Beamten zunächst nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde die Frau einem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Dieser erließ Haftbefehl gegen die 25-Jährige, die sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt weiter wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.
Titelfoto: NEWS5 / Frank Mertel