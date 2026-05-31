Leiche in Wohnung entdeckt! Polizei nimmt junge Frau nach Gewalttat fest

Konradsreuth - Im oberfränkischen Landkreis Hof ist am frühen Sonntagmorgen ein 31 Jahre alter Mann tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

In einer Wohnung in Konradsreuth wurde am frühen Sonntagmorgen ein 31 Jahre alter Mann tot aufgefunden. © NEWS5 / Frank Mertel

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ging gegen 4.45 Uhr ein entsprechender Notruf ein. Demnach sollte sich in einer Wohnung in Konradsreuth eine leblose Person befinden.

"Mehrere Polizeistreifen eilten sofort zur Einsatzörtlichkeit und fanden dort den 31-Jährigen tot auf", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

"Nach den ersten Feststellungen handelt es sich um einen gewaltsamen Tod." Laut Angaben des Pressedienstes "News5" mussten die Beamten gewaltsam die Tür zu der Wohnung öffnen.

Kurz darauf nahmen sie eine 25 Jahre alte Deutsche als Tatverdächtige fest.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat machten die Beamten zunächst nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde die Frau einem Ermittlungsrichter vorgeführt.