In 120 Sprachen: Krisendienst steht bei psychischen Problemen bereit

Bayreuth - Der Krisendienst der bayerischen Bezirke verzeichnet zum Jahresende keine Flut von Anrufen. Das Aufkommen sei leicht erhöht, die Werte im Dezember lägen aber im Jahresdurchschnitt, teilte eine Sprecherin des Bayerischen Bezirketags auf Anfrage mit.

In psychischen Notlagen ist der Krisendienst rund um die Uhr erreichbar. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

So gab es 2024 im Dezember 8674 Anrufe – das waren nur etwas mehr als im Juli mit 8560 Anrufen oder im August mit 8428. Auch im Jahr 2023 wurden im Sommer mehr Anrufe gezählt als im Dezember.



Generell gelte: "Die Anrufzahlen der Krisendienste Bayern sind in den vergangenen Jahren laufend gestiegen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein leichtes Plus bei den Anrufen zu verzeichnen", teilte die Sprecherin mit.

"Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Krisendienste Bayern immer bekannter werden und somit immer mehr Menschen in psychischen Krisen das Angebot in Anspruch nehmen." Der Krisendienst ist für Menschen in psychischen Notlagen rund um die Uhr erreichbar. Besonders vor Weihnachten wiesen die Bezirke nochmals auf das Angebot hin.

Der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm rief dazu auf, "nicht zu zögern und in psychischen Krisen die Nummer des Krisendienstes zu wählen. Sich Hilfe zu holen, bedeutet Selbstfürsorge. Und die ist wichtig."