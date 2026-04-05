Job nicht gerade attraktiv: In Bayern sind 45 Schulen ohne feste Leitung

München - An Bayerns staatlichen Schulen sind derzeit 45 Positionen von Schulleitungen nicht besetzt. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der Landtags-Grünen hervor.

In den nächsten Jahren werden 600 Schulleiter in den Ruhestand gehen. Werden diese Posten alle wieder besetzt? © 123rf/papatonic

Besonders betroffen seien Grund-, Mittel- und Förderschulen, weniger Gymnasien und Realschulen. Berufsschulen sind in der Statistik nicht erfasst.

Derzeit gibt es in Bayern 3800 staatliche Schulen, die nicht Berufsschulen sind.

Die Grünen befürchten das Fortschreiten einer negativen Entwicklung. In den kommenden Jahren gingen 600 Schulleiterinnen und Schulleiter in den Ruhestand.

"Schulen ohne Leitung laufen im Dauer-Notbetrieb – das können wir für unsere Kinder nicht ernsthaft wollen", sagte der Landtagsabgeordnete Christian Zwanziger, Mitglied im Bildungsausschuss.

In der Vergangenheit hatten mehrere Studien unter anderem der Lehrergewerkschaft GEW zutage gefördert, dass Schulleitungen einer vergleichsweise hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind.