Jugendlicher mit Waffe gemeldet: Großeinsatz an Schule in Nürnberg
Nürnberg - Alarm an der Konrad-Groß-Schule: Zeugen wollen einen Jugendlichen mit einer Waffe in der Nürnberger Bildungseinrichtung gesehen haben! Das SEK ist vor Ort und durchsucht das Gebäude.
Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Der Jugendliche ist 15 Jahre alt und namentlich bekannt. Die Polizei steht den Angaben zufolge in Kontakt mit seinen Angehörigen. Nun gilt es zu prüfen, ob der Junge tatsächlich eine Schusswaffe bei sich trägt.
Die Einsatzkräfte kontrollierten das Schulgebäude systematisch Raum für Raum, um mögliche Gefahren zügig auszuschließen und die Situation abzusichern.
Die Polizei gibt aktuell nur wenige Details bekannt. Klar ist: Der Einsatz dauert an, die Lage ist weiterhin unübersichtlich.
Da der Jugendliche offenbar das Schulgelände verlassen hat, weitet die Polizei ihre Suche aus. Einsatzkräfte sind weiterhin unterwegs und durchsuchen auch das umliegende Gebiet.
Das Schulgebäude wurde bereits gründlich durchsucht, auch mit SEK-Unterstützung. Eine akute Gefahr gilt derzeit als ausgeschlossen, verletzt wurde niemand.
Absperrungen rund um die Schule bleiben bestehen, Eltern warten vor Ort auf Informationen. Ob der Jugendliche bewaffnet ist, ist weiter unklar; die Suche läuft.
Beamten bitten: Keine Gerüchte auf sozialen Medien teilen
Rund um die Schule richtete die Polizei einen Sicherheitsbereich ein und sperrte das Gelände großräumig ab. Zutritt hat derzeit niemand. Vor den Absperrungen haben sich zahlreiche Eltern versammelt, die angespannt auf neue Informationen warten. Einige seien sichtlich aufgewühlt, manche kämpfen mit den Tränen, so "Bild".
Bislang gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob eine Waffe sichergestellt wurde oder ob es Verletzte gibt. Auch zum mutmaßlich gesehenen Jugendlichen liegen derzeit keine Angaben vor.
Die Beamten riefen wegen des Einsatzes auch dazu auf, keine Gerüchte auf sozialen Medien zu teilen: "Zur Klarstellung: Es sind keine Schüsse im Schulareal wahrgenommen worden", schrieb die Polizei auf X.
Erstmeldung 11.39 Uhr, Update 12.23 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann