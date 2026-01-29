Schnee-Massen fordern weiteres Todesopfer: Ast stürzt auf Radfahrer

Ein weiterer Mensch ist wegen des massiven Schneefalls gestorben. Der Mann wurde von einem herabfallenden Ast in Bamberg getroffen.

Von Roland Freund und Benedikt Zinsmeister

Bamberg - Die heftigen Schneefälle in Oberfranken haben einem weiteren Menschen das Leben gekostet.

Der Ast brach aufgrund der Schneelast und traf den Radfahrer. (Symbolbild)
Der Ast brach aufgrund der Schneelast und traf den Radfahrer. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nachdem er in Bamberg von einem herabfallenden Ast getroffen worden war, schwebte ein Radfahrer tagelang in Lebensgefahr. Nun ist der 41-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18.15 Uhr.

Der Mann aus Gundelsheim war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Kemmererstraße unterwegs, als der Ast auf Höhe der Straße "Am Hirschknock" unter der Schneelast brach.

Jobabbau im bayerischen Einzelhandel: "Es war kein gutes Jahr"
Bayern Jobabbau im bayerischen Einzelhandel: "Es war kein gutes Jahr"

Die Ärzte hatten noch versucht, dem 41-Jährigen mit einer Notoperation das Leben zu retten. Doch am Donnerstag erlag er schließlich seinen Verletzungen.

Frau in Nürnberg von Ast erschlagen

Wegen der Schneemengen warnten Polizei und Behörden zuletzt immer wieder vor der Gefahr durch abbrechende Bäume und Äste.

Auch in Nürnberg war Anfang der Woche eine 77 Jahre alte Frau gestorben, nachdem sie offenbar von einem herabfallenden Ast getroffen worden war.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Bayern: