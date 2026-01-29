Schnee-Massen fordern weiteres Todesopfer: Ast stürzt auf Radfahrer

Bamberg - Die heftigen Schneefälle in Oberfranken haben einem weiteren Menschen das Leben gekostet.

Der Ast brach aufgrund der Schneelast und traf den Radfahrer. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nachdem er in Bamberg von einem herabfallenden Ast getroffen worden war, schwebte ein Radfahrer tagelang in Lebensgefahr. Nun ist der 41-Jährige seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18.15 Uhr.

Der Mann aus Gundelsheim war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Kemmererstraße unterwegs, als der Ast auf Höhe der Straße "Am Hirschknock" unter der Schneelast brach.

Die Ärzte hatten noch versucht, dem 41-Jährigen mit einer Notoperation das Leben zu retten. Doch am Donnerstag erlag er schließlich seinen Verletzungen.