Kind belästigt und Geschlechtsteil gezeigt: Kripo Bamberg fahndet nach Mann
Bamberg - Eine Neunjährige wurde in Bamberg von einem Mann angesprochen und belästigt. Die Kripo sucht Zeugen und fahndet nach dem Täter.
Wie die Behörde mitteilte, befand sich das Mädchen am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Weg zur Schule.
Im Bereich des Theresienhain wurde sie demnach von einem unbekannten Mann belästigend angesprochen, zudem entblößte der Mann sein Geschlechtsteil.
Anschließend flüchtete der Täter mit einem schwarzen Fahrrad über die Hainstraße in Richtung Münchner Ring.
Die schockierte Neunjährige informierte umgehend einen Ansprechpartner in ihrer Schule, der wiederum die Polizei alarmierte.
Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, verlief ergebnislos.
Kind in Bamberg belästigt: Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Beschreibung des Täters:
- etwa 45 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter groß
- west-/norddeutsches Erscheinungsbild
- kurzer Vollbart
- kurze braune Haare
- unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad
Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 09519129491 zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa