Kind belästigt und Geschlechtsteil gezeigt: Kripo Bamberg fahndet nach Mann

Bamberg - Eine Neunjährige wurde in Bamberg von einem Mann angesprochen und belästigt. Die Kripo sucht Zeugen und fahndet nach dem Täter.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Behörde mitteilte, befand sich das Mädchen am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf dem Weg zur Schule.

Im Bereich des Theresienhain wurde sie demnach von einem unbekannten Mann belästigend angesprochen, zudem entblößte der Mann sein Geschlechtsteil.

Anschließend flüchtete der Täter mit einem schwarzen Fahrrad über die Hainstraße in Richtung Münchner Ring.

Die schockierte Neunjährige informierte umgehend einen Ansprechpartner in ihrer Schule, der wiederum die Polizei alarmierte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, verlief ergebnislos.