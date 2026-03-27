Kinderporno-Razzia! Ermittler stürmen 20 Wohnungen – ein Verdächtiger ist selbst noch ein Kind

Rosenheim/Altötting/Mühldorf am Inn - Justiz und Polizei gehen im Süden Bayerns gegen Kinderpornografie vor. Die Traunsteiner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwanzig Verdächtige – der Jüngste ist noch nicht einmal 14 Jahre alt.

Im Rahmen von Ermittlungen wegen Kinderpornografie hat die Staatsanwaltschaft Traunstein die Wohnungen von zwanzig Verdächtigen durchsuchen lassen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Rund 25 Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten demnach bei den Razzien am Donnerstag in den Landkreisen Altötting und Mühldorf unter anderem Mobiltelefone und Speichermedien, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte.

Die Beschuldigten sind demnach alle männlich. Der jüngste Verdächtige sei noch nicht einmal 14 Jahre alt, der Älteste 68.

Bei der Auswertung der beschlagnahmten Geräte wollen die Ermittler unter anderem prüfen, ob die betreffenden Verdächtigen Kinderpornografie nicht nur aus dem Internet herunterluden, sondern auch weiterverbreiteten.

"Das vorläufige Ergebnis der konzertierten Aktion wird von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Polizei als Erfolg im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornographie gewertet", hieß es von der Ermittlungsbehörde.

"Durch die Aktion wurde den Tatverdächtigen deutlich aufgezeigt, dass sie sich in der vermeintlichen Anonymität des Internets nicht sicher fühlen dürfen."