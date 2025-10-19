König Ludwig I. bestimmte: Warum heißt es bis heute "Bayern"?

München - Vordergründig ist es nur ein Buchstabe – vor 200 Jahren erließ König Ludwig I. per Dekret, dass sein Reich künftig nicht mehr Baiern heißen soll, sondern Bayern . Warum plötzlich mit Ypsilon?

Das Reiterdenkmal von König Ludwig I. am Odeonsplatz in München. Vor 200 Jahren erließ er per Dekret, dass sein Reich künftig Bayern heißen soll. © Malin Wunderlich/dpa

Darin habe sich seine Vorliebe fürs Griechische gezeigt, sagte Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte (HdBG): "Er hat bis ins hohe Alter Griechisch gelernt."

Die Griechenland-Begeisterung des Monarchen, der 1825 auf den Thron kam, zeigte sich vor allem auch in seiner Bautätigkeit – für München schwebte ihm ein "Isar-Athen" vor.

Doch die Entscheidung vom 20. Oktober – nur wenige Tage nach Ludwigs Thronbesteigung – zur Schreibweise Bayerns habe auch eine politische Dimension gehabt, betonte Loibl: Im Zuge der Napoleonischen Kriege, dem "rechtzeitigen Seitenwechsel" und dann der Neuordnung auf dem Wiener Kongress habe sich Bayern um etwa ein Drittel vergrößert, vor allem um Gebiete in Schwaben und Franken.

"Ludwig hat erkannt, dass aus diesem zusammengewürfelten Gebiet ein Staat und ein Volk geformt werden muss." Die Änderung der Schreibweise bedeute auch, "dass er etwas Neues regiert: ein neues Gebilde", sagte Loibl weiter. Das sei eine hochmoderne Idee gewesen – eine neue Corporate Identity für das Land, auch mit neuem Staatswappen.