"Kommando Georg Elser" bekennt sich zu Schloss-Brand: Drohung gegen Thurn und Taxis
Von Corinna Wild
Donaustauf - Am 6. Oktober brannte ein Jagdschloss auf dem Gelände des Regensburger Golf- und Landclubs in der Thiergartenstraße komplett aus. Ein Bekennerschreiben verdunkelt den Verdacht auf Brandstiftung.
Denn am vergangenen Donnerstag erschien plötzlich im Internetportal "Indymedia" ein Beitrag, in dem sich eine anonyme und nach eigenen Angaben antifaschistische Gruppe dazu bekannt hatte, das Feuer in dem Jagdschloss bei Altenthann im Landkreis Regensburg gelegt zu haben.
Die Polizei prüfe das angebliche Bekennerschreiben, hieß es.
In dem Schreiben, dessen Absender sich "Kommando Georg Elser" nennt, heißt es: "In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober haben wir uns um 23.30 Uhr Zugang zum Jagdschloss Thiergarten bei Regensburg verschafft. Mehrere Brandvorrichtungen haben zur vollständigen Zerstörung des Schlosses geführt."
Die Tat sei als Warnung an die "Großkapitalistin" Gloria Fürstin von Thurn und Taxis zu verstehen, heißt es weiter. Der Absender fordert unter anderem die Enteignung des deutschen Adels.
Das Jagdschloss, das von einem Golfclub genutzt wurde, brannte in der Nacht zum Montag vergangener Woche nieder. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in niedriger einstelliger Millionenhöhe.
Ein von der Polizei nach dem Brand in Auftrag gegebenes Gutachten soll die Ursache des Feuers klären.
Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden
Nach dem Erscheinen des angeblichen Bekennerschreibens zum Brand in einem Jagdschloss der Familie von Thurn und Taxis ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg nun weiterhin in alle Richtungen.
Bei den bisherigen Untersuchungen hätten sich Hinweise ergeben, "die unter anderem auch eine vorsätzliche Verursachung des Feuers als möglich erscheinen lassen", hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz.
Die bei der Kripo Regensburg eingerichtete Ermittlungsgruppe arbeite "mit Nachdruck daran, die Hintergründe des Geschehens zu klären".
Am vergangenen Freitag hätten Ermittler bei einer Begehung der Brandstelle Proben und Spurenmaterial sichergestellt, die jetzt analysiert würden.
Es sei noch ungeklärt, ob die gesicherten Spuren mit der Entstehung des Brandes in Zusammenhang stünden oder auf den Einsatz von Brandbeschleunigern hindeuteten.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner