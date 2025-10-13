"Kommando Georg Elser" bekennt sich zu Schloss-Brand: Drohung gegen Thurn und Taxis

Donaustauf - Am 6. Oktober brannte ein Jagdschloss auf dem Gelände des Regensburger Golf- und Landclubs in der Thiergartenstraße komplett aus. Ein Bekennerschreiben verdunkelt den Verdacht auf Brandstiftung .

Das Schloss brannte am 6. Oktober komplett nieder. © NEWS5 / Lars Haubner

Denn am vergangenen Donnerstag erschien plötzlich im Internetportal "Indymedia" ein Beitrag, in dem sich eine anonyme und nach eigenen Angaben antifaschistische Gruppe dazu bekannt hatte, das Feuer in dem Jagdschloss bei Altenthann im Landkreis Regensburg gelegt zu haben.

Die Polizei prüfe das angebliche Bekennerschreiben, hieß es.

In dem Schreiben, dessen Absender sich "Kommando Georg Elser" nennt, heißt es: "In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober haben wir uns um 23.30 Uhr Zugang zum Jagdschloss Thiergarten bei Regensburg verschafft. Mehrere Brandvorrichtungen haben zur vollständigen Zerstörung des Schlosses geführt."

Die Tat sei als Warnung an die "Großkapitalistin" Gloria Fürstin von Thurn und Taxis zu verstehen, heißt es weiter. Der Absender fordert unter anderem die Enteignung des deutschen Adels.

Das Jagdschloss, das von einem Golfclub genutzt wurde, brannte in der Nacht zum Montag vergangener Woche nieder. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in niedriger einstelliger Millionenhöhe.

Ein von der Polizei nach dem Brand in Auftrag gegebenes Gutachten soll die Ursache des Feuers klären.