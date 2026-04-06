Mit 100 km/h durch die Stadt: 23-Jähriger rast Polizei davon

Mit Tempo 100 raste in Ingolstadt ein 23-Jähriger am Ostersonntag vor der Polizei davon und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln.

Von Sabine Dobel Ingolstadt/ Burgau – Mit Tempo 100 raste in Ingolstadt ein 23-Jähriger am Ostersonntag vor der Polizei davon und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln. Zur Zeit der Flucht habe nur geringer Verkehr geherrscht, sodass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet wurden.

Unbekannter flüchtete vor der Polizei (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa Die riskante Fahrt endete schließlich in der Hofeinfahrt der Wohnadresse des Fahrers – der rasch vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz wechselte. Beim Aussteigen behauptete er, er sei gar nicht gefahren. Die Ermittlungen vor Ort klärten schnell die Hintergründe: Der Mann besaß keinen gültigen Führerschein und hatte zudem Alkohol und Drogen konsumiert. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu, wie die Beamten berichteten. In Bayreuth war ein Motorradfahrer am Karsamstag mit bis zu 130 Sachen unterwegs, um vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten wollten ihn ursprünglich wegen seines lauten Auspuffs kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Statt anzuhalten, beschleunigte der Unbekannte. Bayern Polizei ermittelt Verdächtigen: Tödlicher Sturz vor Würzburger Kneipe war doch kein Unfall Dabei soll er auch eine rote Ampel überfahren haben. Mit seinem Lenker blieb er dann zwischenzeitlich an dem Streifenwagen hängen. Dennoch gelang dem Unbekannten die Flucht.

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