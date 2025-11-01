Mit knapp zwei Promille: Jugendlicher stürzt mit Pedelec und verliert Bewusstsein

Starnberg - Mit fast zwei Promille und ohne Helm: Ein Jugendlicher ist beim Radfahren in Starnberg gestürzt und hat sich verletzt.

Der 17-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der 17-Jährige sei mit Verdacht auf Schädelhirntrauma und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Er war den Angaben zufolge nach seinem Sturz in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr zunächst bewusstlos. Jemand habe die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Junge sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt, hieß es.

Als die Polizisten n der Riedeselstraße im Starnberger Stadtteil Söcking auf Höhe des Feuerwehrhauses eintrafen, war der 17-Jährige demnach wieder ansprechbar. Er gab an, mit seinem Pedelec von einer Party zurückgefahren zu sein. An den Sturz selbst habe er sich nicht erinnern können.

Der 17-Jährige trug laut Polizeiangaben keinen Helm. Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass der Junge knapp zwei Promille hatte. Der Rettungsdienst habe ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen worden sei.