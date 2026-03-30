Osterbrunnen in Bayern: Das steckt hinter der Tradition

Ebermannstadt - Mit bunten Eiern und Girlanden aus Tannenzweigen sind in Bayern zu Ostern die Brunnen geschmückt. Was hat es mit diesem Brauchtum auf sich?

Jährlich zur Osterzeit werden in Franken die Brunnen mit bunten Eiern sowie weiteren Ostermotiven geschmückt und ziehen zahlreiche Schaulustige an. © Pia Bayer/dpa

Allein in der Fränkischen Schweiz sind es mehr als 200 Brunnen, die zu Ostern aufwendig geschmückt werden. Diese Osterbrunnen locken jedes Jahr zahlreiche Touristen und Ausflügler in die Region.

Aber warum zieren bunte Eier, Girlanden aus Tannenzweigen, Blumen oder lebensgroße Hasenfiguren die Brunnen und Wasserstellen überhaupt?

Der Ursprung des Brauchtums liege in der Bedeutung des Wassers, hieß es von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz in Ebermannstadt. In den Hochebenen war das Wasser zu früheren Zeiten knapp, als noch keine Wasserleitung in jedes Haus frisches Trinkwasser brachte.

Der Osterschmuck hebt heute noch hervor, wie wichtig deshalb Brunnen und Zisternen früher für die Menschen waren.