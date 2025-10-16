ProSiebenSat.1 in der Hand von Berlusconi: Was heißt das für die Beschäftigten?

Beim TV-Konzern ProSiebenSat.1 hat seit Kurzem der Berlusconi-Konzern das Sagen. Was bedeutet das für die Senderzentrale in Bayern und die Beschäftigten?

Von Roland Freund und Stella Venohr München - Für den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat der neue italienische Mehrheitseigner, der Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE), sein Bekenntnis zum Standort Bayern offiziell bekräftigt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU, l.) und MFE-Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi (56) haben eine gemeinsame Erklärung unterschrieben. © ---/Bayerische Staatskanzlei/dpa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) und MFE-Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi (56) unterzeichneten bei einem Treffen in München eine gemeinsame Absichtserklärung. MFE will den ProSiebenSat.1-Sitz in Unterföhring demnach langfristig als zentralen Standort für seine Aktivitäten im deutschsprachigen Raum etablieren. "Für MFE ist dies ein wichtiger und konkreter Schritt, der unser Bekenntnis bekräftigt, in Bayern zu arbeiten und in die Zukunft von ProSiebenSat.1 zu investieren", sagte Berlusconi einer gemeinsamen Mitteilung zufolge. Er ist der Sohn des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi (†86). Söder sagte der Mitteilung zufolge: "Jetzt ist klar: ProSiebenSat.1 bleibt auch mit den neuen Eigentümern MFE langfristig in München." Der Erhalt des Standorts sei von großer Bedeutung und sichere wichtige Arbeitsplätze.

