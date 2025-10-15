Rauch im Haus: Senioren-Ehepaar (†83) tot von Pflegedienst gefunden

Spiegelau - Im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau sind am Mittwoch zwei Senioren tot in einem Wohnhaus entdeckt worden.

In einem verrauchten Haus wurden die Leichen von zwei Senioren entdeckt. Die Kripo hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © 123rf/Susanne Fritzsche

Laut Polizeiangaben entdeckten Mitarbeitende eines Pflegedienstes gegen 9.30 Uhr die leblosen Personen.

Zuvor hätten die beiden Pfleger Rauch in dem Gebäude festgestellt. Die beiden Senioren in dem Haus waren bereits tot.

"Den derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach handelt es sich mutmaßlich um ein Ehepaar im Alter von 83 Jahren, die das Haus bewohnten", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Wie es zu dem mutmaßlich tödlichen Brand und der damit verbundenen Rauchentwicklung kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Sowohl Feuerwehr als auch Kriminalpolizei sind derzeit vor Ort im Einsatz.

Der Pflegedienst war nach ersten Erkenntnissen nach terminlicher Absprache unterwegs zu den beiden 83-Jährigen. Es werde in verschiedene Richtungen untersucht.