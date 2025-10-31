Razzia im Rathaus! Ermittler durchsuchen Gemeinde in Oberbayern
Von Ulf Vogler
Reichling - Datenträger und Geräte sichergestellt: Mehrere Räume im Rathaus der oberbayerischen Gemeinde Reichling sind in den frühen Morgenstunden des Freitags von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck durchsucht worden.
Es gehe um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, teilte die Polizei mit.
Der Verdacht richte sich gegen einen 36-jährigen Mann, dessen Privaträume ebenfalls durchsucht worden seien. Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger sowie Geräte sichergestellt, die nun ausgewertet werden.
Die Polizei ließ offen, ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Mitarbeiter des Rathauses handelt.
Von der Gemeindeverwaltung selbst war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.
Reichling (Landkreis Landsberg am Lech) hat etwa 1700 Einwohner und war zuletzt wegen einer umstrittenen Gasbohrung häufig in den Medien. Nach Polizeiangaben hat das Ermittlungsverfahren nichts mit der Erdgassuche zu tun.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa