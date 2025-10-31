Razzia im Rathaus! Ermittler durchsuchen Gemeinde in Oberbayern

Reichling - Datenträger und Geräte sichergestellt: Mehrere Räume im Rathaus der oberbayerischen Gemeinde Reichling sind in den frühen Morgenstunden des Freitags von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck durchsucht worden.

Am frühen Freitagmorgen stürmten die Beamten die Räume. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Es gehe um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, teilte die Polizei mit.

Der Verdacht richte sich gegen einen 36-jährigen Mann, dessen Privaträume ebenfalls durchsucht worden seien. Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger sowie Geräte sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Die Polizei ließ offen, ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Mitarbeiter des Rathauses handelt.

Von der Gemeindeverwaltung selbst war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.