Schlappmaul-Schulze: Karnevals-Verein verleiht Grünen-Chefin Orden

Bei der "Fastnacht in Franken" sorgt sie mit ihren Kostümen für einen Hingucker: Katharina Schulze. Bald darf sie sich einen ganz besonderen Orden umhängen.

Von Angelika Resenhoeft

Kitzingen - Ihre Kostüme beim Frankenfasching sorgen für Gesprächsstoff, im Landtag tritt Katharina Schulze (40) energisch und redegewandt für ihre Ziele ein.

Faschings-Fan: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze (40), bekommt den Schlappmaulorden verliehen.
Faschings-Fan: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze (40), bekommt den Schlappmaulorden verliehen.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für ihre unvergleichlich lockere Zunge und Wandlungsfähigkeit erhält die 40 Jahre alte Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag den Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG).

Das teilte der Verein mit. Die Verleihung ist traditionell am Rosenmontag - das ist dieses Mal der 16. Februar 2026.

Zuletzt hatte die Komikerin Ines Procter den Preis entgegengenommen.

Ist Bayern für Frauen nicht sicher genug?
Bayern Ist Bayern für Frauen nicht sicher genug?

Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente mit dem Bronzeguss aus, die durch "eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort" in Erscheinung treten.

Der einer Maske nachempfundene Orden wird traditionell zur Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft überreicht. Der Preis ist undotiert, dafür gibt es zusätzlich zum Bronzeguss eine Narrenkappe sowie die lebenslange Ehrenmitgliedschaft in der KiKaG.

Den Schlappmaulorden trugen bisher unter anderem die Politiker Markus Söder (58, CSU), die bereits verstorbene Politikerin Barbara Stamm (CSU), Hubert Aiwanger (54, Freie Wähler) und Gregor Gysi (77, Linke), aber auch Prominente jenseits der Politik wie der Komiker Michl Müller (53).

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Bayern: