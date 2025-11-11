Schlappmaul-Schulze: Karnevals-Verein verleiht Grünen-Chefin Orden

Kitzingen - Ihre Kostüme beim Frankenfasching sorgen für Gesprächsstoff, im Landtag tritt Katharina Schulze (40) energisch und redegewandt für ihre Ziele ein.

Faschings-Fan: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze (40), bekommt den Schlappmaulorden verliehen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für ihre unvergleichlich lockere Zunge und Wandlungsfähigkeit erhält die 40 Jahre alte Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag den Schlappmaulorden der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG).

Das teilte der Verein mit. Die Verleihung ist traditionell am Rosenmontag - das ist dieses Mal der 16. Februar 2026.

Zuletzt hatte die Komikerin Ines Procter den Preis entgegengenommen.

Seit 1989 zeichnen die Kitzinger Narren Prominente mit dem Bronzeguss aus, die durch "eine gar trefflich lockere Zunge und ein schlagkräftiges Wort" in Erscheinung treten.

Der einer Maske nachempfundene Orden wird traditionell zur Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft überreicht. Der Preis ist undotiert, dafür gibt es zusätzlich zum Bronzeguss eine Narrenkappe sowie die lebenslange Ehrenmitgliedschaft in der KiKaG.