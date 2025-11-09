Statt Filiale: Post setzt in Bayern auf Automaten ohne Menschen

München/Bonn - In Bayern gibt es nach einer Zulassung der Bundesnetzagentur 17 Postfilialen, die nur noch aus Automaten bestehen. Dort muss die Post nun keine normalen Filialen mehr betreiben, in denen ein Mensch am Schalter steht.

An den Automaten können Kunden Brief- und Paketmarken ausdrucken, Briefe versenden, Pakete empfangen und versenden. © Heiko Rebsch/dpa

Schon bald dürfte es noch deutlich mehr solcher Automatenfilialen geben: Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, werden für das ganze Bundesgebiet derzeit 553 Anträge bearbeitet - die meisten dürften wohl genehmigt werden.



Sollten alle Anträge angenommen werden, wäre jede 20. Postfiliale in Deutschland ein Automat. Die Post hat circa 12.600 Postfilialen, meistens handelt es sich um Supermärkte oder Kioske mit Post-Schalter.

Mit den zugelassenen Automaten nutzt die Post eine neue, seit Jahresbeginn geltende gesetzliche Regelung, der zufolge sie bei der Erfüllung ihrer Pflicht für ein flächendeckendes Filialnetz auf Automaten zurückgreifen kann. Für diese Anrechnung muss aber die Bundesnetzagentur zustimmen, die sich davor mit den betroffenen Kommunen abgestimmt hat.

Bei den Automaten geht es um sogenannte Poststationen, in denen Pakete abgegeben und abgeholt, Briefmarken gekauft und Briefe eingeworfen werden können. Außerdem ist eine Videoberatung möglich. Ihr großer Vorteil ist, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind.