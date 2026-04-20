Hipp-Erpressung mit Gift in Babynahrung: Suche nach zweitem Glas ausgeweitet

Wien/Ingolstadt - Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund von Rattengift in Babynahrung wegen versuchter Erpressung des Herstellers Hipp.

Außer in Österreich sind auch mit Rattengift verseuchte Gläschen in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Das Verfahren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt richte sich gegen Unbekannt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Bei der Kripo sei eine Ermittlungsgruppe namens "Glas" eingerichtet worden.

Die Polizei in Österreich weitete inzwischen die Suche nach einem möglicherweise vergifteten Glas mit Babynahrung aus. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung und haben nun auch Kontakt zu Kindergärten und Pflegeeinrichtungen aufgenommen", sagte eine Sprecherin der Polizei im Bundesland Burgenland.

Am Wochenende war ein mit Rattengift verseuchtes Glas "Karotten mit Kartoffeln" 190 Gramm der Firma Hipp im Burgenland sichergestellt worden. Zumindest zwei Gläser sollen in dieser Region in Umlauf gebracht worden sein.

Insgesamt wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord in den drei Ländern Österreich, Tschechien und der Slowakei fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser gefunden.

Nach Angaben der Polizei in Ingolstadt war eine E-Mail mutmaßlicher Täter am 16. April bekanntgeworden. Danach seien sofort alle nötigen Maßnahmen im In- und Ausland getroffen worden, hieß es.