Hipp-Erpressung mit Gift in Babynahrung: Suche nach zweitem Glas ausgeweitet

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei in Österreich sucht nach einem möglicherweise mit Gift verseuchten zweiten Glas mit Hipp-Babynahrung. Jetzt werden Kitas kontaktiert.

Von Matthias Röder und Sabine Dobel

Wien/Ingolstadt - Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund von Rattengift in Babynahrung wegen versuchter Erpressung des Herstellers Hipp.

Außer in Österreich sind auch mit Rattengift verseuchte Gläschen in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht.
Außer in Österreich sind auch mit Rattengift verseuchte Gläschen in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht.  © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Das Verfahren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt richte sich gegen Unbekannt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Bei der Kripo sei eine Ermittlungsgruppe namens "Glas" eingerichtet worden. 

Die Polizei in Österreich weitete inzwischen die Suche nach einem möglicherweise vergifteten Glas mit Babynahrung aus. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung und haben nun auch Kontakt zu Kindergärten und Pflegeeinrichtungen aufgenommen", sagte eine Sprecherin der Polizei im Bundesland Burgenland. 

Am Wochenende war ein mit Rattengift verseuchtes Glas "Karotten mit Kartoffeln" 190 Gramm der Firma Hipp im Burgenland sichergestellt worden. Zumindest zwei Gläser sollen in dieser Region in Umlauf gebracht worden sein. 

Autofahrer gefährden Tierschützer bei Krötenwanderung
Polizeimeldungen Autofahrer gefährden Tierschützer bei Krötenwanderung

Insgesamt wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord in den drei Ländern Österreich, Tschechien und der Slowakei fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser gefunden.

Nach Angaben der Polizei in Ingolstadt war eine E-Mail mutmaßlicher Täter am 16. April bekanntgeworden. Danach seien sofort alle nötigen Maßnahmen im In- und Ausland getroffen worden, hieß es. 

Rattengift in Babykost: Auch Tschechien und Slowakei betroffen

Die von Hipp hergestellte Babynahrung "Karotten mit Kartoffeln" (190 Gramm) sorgt bei Behörden, Unternehmen und Eltern für Sorgenfalten.
Die von Hipp hergestellte Babynahrung "Karotten mit Kartoffeln" (190 Gramm) sorgt bei Behörden, Unternehmen und Eltern für Sorgenfalten.  © Vifogra / Felix Kirberg

Die Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt nach eigenen Aussagen wegen "vorsätzlicher Gemeingefährdung". Laut einem vorläufigen toxikologischen Gutachten sei Rattengift im sichergestellten Glas festgestellt worden. Nun erfolge eine genauere Untersuchung.

Laut Polizei wären manipulierte Gläser an einem beschädigten Deckel oder am Fehlen des Plopp-Lautes beim Öffnen erkennbar. Zudem sollen die manipulierten Gläser einen weißen Aufkleber mit rotem Ring am Glasboden haben.

Bei Auffälligkeiten an den Babykost-Gläschen sollte der Inhalt nicht verzehrt und umgehend die Polizei verständigt werden, hieß es. Insbesondere sei beim Öffnen des Glases auf das sogenannte Knack-Geräusch zu achten. Sollte dieses fehlen, könne eine Beschädigung oder Manipulation vorliegen, warnten die Ermittler. 

Auf dem linken Fahrstreifen! Mann radelt als Geisterfahrer über Autobahn
Polizeimeldungen Auf dem linken Fahrstreifen! Mann radelt als Geisterfahrer über Autobahn

Produkte und Vertriebswege in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, die nicht Bestandteil der Ermittlungen sind, seien nicht betroffen, sagte am Wochenende Hipp-Sprecher Clemens Preysing der Deutschen Presse-Agentur. Er bestätigte, dass außer in Österreich mit Rattengift verseuchte manipulierte Gläschen auch in Tschechien und der Slowakei aufgetaucht seien.

Die Handelspartner in Tschechien und der Slowakei hätten vorsorglich alle Hipp-Gläschen aus dem Verkauf genommen, sagte der Hipp-Sprecher. Er sprach von einem "einen externen kriminellen Eingriff" und betonte: "Der Vorfall steht in keinem Zusammenhang mit Produktqualität oder Herstellung."

Erstmeldung 12.50 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.12 Uhr

Titelfoto: Vifogra / Felix Kirberg

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: