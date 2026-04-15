"Trostpreis"-Bachelor für gescheiterte Juristen? Vorschlag sorgt für Wirbel

München - Schlechte Nachrichten für angehende Juristen: In Bayern dürfte es für klassische Jurastudierende auch in Zukunft ohne Staatsexamen keinen Uni-Abschluss geben.

Fünf Jahre büffeln und am Ende nichts vorzuweisen? Ein integrierter Bachelorabschluss könnte die Lösung für Jurastudenten sein. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Der Vorschlag der Landtags-Grünen nach einem sogenannten integrierten Bachelorabschluss im Jurastudium erhielt bei der ersten Debatte im Landtag kaum Unterstützung - nur die SPD signalisierte Zustimmung. CSU, Freie Wähler und AfD verteidigten die bisherige Praxis grundsätzlich und sprachen von einem "Trostpreis".

Mit der von den Grünen geforderten Änderung soll erreicht werden, dass Studentinnen und Studenten nicht mit leeren Händen dastehen, falls sie beim Staatsexamen zweimal scheitern. Der Bachelorabschluss soll aber nur dann verliehen werden, wenn der universitäre Teil des Studiums erfolgreich abgeschlossen ist, also alle Prüfungen vor dem abschließenden Staatsexamen bestanden wurden.

Der so erlangte Bachelor solle den Einstieg in alternative Karrierewege etwa in der Wirtschaft erleichtern, sagte der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Toni Schuberl.

Für eine Tätigkeit als Volljurist, zum Beispiel als Richter, bleibe ein bestandenes Staatsexamen nach wie vor Voraussetzung, daran werde nicht gerüttelt.