40-Tonner schleudert über A70: Schnee-Unfall in der Nacht
Gochsheim - Auf mehreren schneebedeckten Straßen haben Autos und nicht zuletzt Laster wegen der weißen Pracht ordentlich Probleme bekommen. Auch für einen 40-Tonner endete die Fahrt vorzeitig.
Auf dem Autobahnzubringer zur A3 bei Neumarkt in der Oberpfalz ist der Laster am Freitagmorgen ins Schleudern geraten.
Laut Reportern vor Ort könnte nicht angepasste Geschwindigkeit auf der Straße in Richtung Nürnberg Grund für den Unfall gewesen sein.
Der Lastwagen kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, die Zugmaschine drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.
Dadurch wurde laut dem Pressedienst "News5" die Auffahrt massiv blockiert. Teilweise ragte der Sattelschlepper auch in den Autobahnbereich hinein. Laut bisherigen Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner