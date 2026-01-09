40-Tonner schleudert über A70: Schnee-Unfall in der Nacht

Gochsheim - Auf mehreren schneebedeckten Straßen haben Autos und nicht zuletzt Laster wegen der weißen Pracht ordentlich Probleme bekommen. Auch für einen 40-Tonner endete die Fahrt vorzeitig.

Beim Autobahnzubringer zur A3 hat sich bei Neumarkt in der Oberpfalz ein Laster quergestellt. © NEWS5 / Lars Haubner

Auf dem Autobahnzubringer zur A3 bei Neumarkt in der Oberpfalz ist der Laster am Freitagmorgen ins Schleudern geraten.

Laut Reportern vor Ort könnte nicht angepasste Geschwindigkeit auf der Straße in Richtung Nürnberg Grund für den Unfall gewesen sein.

Der Lastwagen kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, die Zugmaschine drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.