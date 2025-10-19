Auto blockiert nach Unfall Straße: Anwohner machen kurzen Prozess

Memmingen - Mehrere Anwohner und Zeugen haben ein Auto nach einem Zusammenstoß in Memmingen auf die Seite getragen.

Die Polizei nahm den Unfall in Memmingen auf, Anwohner kümmerten sich um die Bergung des Autos. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Der Wagen habe nach dem Unfall gegen 9.45 Uhr unter anderem die Rügenstraße für Linienbusse blockiert, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die 60 Jahre alte Fahrerin des Autos sei am Freitag in zu weitem Bogen nach rechts abgebogen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Eine entgegenkommende 83 Jahre alte Autofahrerin konnte demnach nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge seien an den linken Vorderreifen zusammengestoßen, so der Sprecher.

Da am Auto der 60-Jährigen ein Reifen geplatzt und eine Achse gebrochen war, konnte das Fahrzeug demnach nicht mehr fahren.