Auto wird zur Feuer-Falle: Fahrer stirbt nach Horror-Unfall

Augsburg - Ein 41-Jähriger ist bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 17 in Augsburg ums Leben gekommen.

Der Wagen überschlug sich und fing Feuer. © Berufsfeuerwehr Augsburg

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montag gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto von der Gabelsberger Straße auf die B17 auffahren, als er offenbar die Kontrolle verlor.

Der Wagen stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Stehen.

Dann fing das Auto Feuer. Wie die Augsburger Berufsfeuerwehr mitteilte, wollten Ersthelfer den Fahrer aus dem Wagen retten, aber "durch den Brand blieb leider der Versuch erfolglos". Erst die Feuerwehr konnte den 41-Jährigen befreien.

Der Mann musste laut Polizeiangaben noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum Augsburg gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.