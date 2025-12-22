Vierjähriges Kind stirbt: Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall mit drei Opfern

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B2 zu einem schweren Unfall. Südlich von Nürnberg kollidierten mehrere Autos miteinander, dabei starben drei Menschen.

Von Alexandra Kiel, Jule Meck

Pleinfeld - Am Sonntagnachmittag kam es auf der B2 zu einer Tragödie. Südlich von Nürnberg kollidierten mehrere Autos miteinander, durch den Unfall starben drei Menschen.

Autotrümmer lagen auf der B2 verstreut.
Autotrümmer lagen auf der B2 verstreut.  © NEWS5 / Lars Haubner

Nach dem Horror-Unfall in Mittelfranken laufen die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Ein Gutachter soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen unterstützen, teilte die Polizei mit.

Am Nachmittag des vierten Advents stießen südlich von Nürnberg auf der B2 bei Pleinfeld mehrere Autos zusammen. In einem der Autos saßen fünf Menschen, von denen drei noch vor Ort starben: Zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren sowie ein vierjähriges Kind, wie die Polizei mitteilte.

Start in die Ferien: Mehrere Staus in Bayern wegen Autobahnen-Unfällen
Bayern Unfall Start in die Ferien: Mehrere Staus in Bayern wegen Autobahnen-Unfällen

Eine weitere Frau und ein Kleinkind seien schwer verletzt worden. Sie kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Zwei weitere Autos fuhren in die Unfallstelle. Weitere Schwerverletzte gab es den Angaben nach nicht.

Einige Fahrzeuge sind kaum noch zu erkennen.
Einige Fahrzeuge sind kaum noch zu erkennen.  © NEWS5 / Lars Haubner

Die Unfallstelle südlich von Nürnberg war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis zum späten Abend.

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner

Mehr zum Thema Bayern Unfall: