Von der Sonne geblendet: Radfahrerin von Transporter schwer verletzt

Teisendorf - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist am Freitag wegen der tief stehenden Sonne eine 67-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Aufgrund der leichten Steigung und der sehr tief stehenden Sonne wurde der Unfallverursacher geblendet und übersah die Dame auf dem Fahrrad. © 7aktuell.de | Ferdinand Dörfler-Farthofer

Offenbar konnte der Lieferwagenfahrer eines Handwerksbetriebs die Pedelec-Nutzerin durch das starke Gegenlicht nicht erkennen.

"Dadurch erfasste der Fahrer des Sprinters die Dame mit seinem rechten Außenspiegel, wodurch diese zu Sturz kam", teilte die Polizei mit.

"Der Außenspiegel traf die Frau dabei im Bereich des Kopfes, wodurch sich diese schwere Verletzungen zuzog und im Anschluss mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Traunstein verbracht wurde."

Bis zum Eintreffen der Retter haben nach ersten Informationen des Mediendienstes "7aktuell" vor Ort sowohl Unfallfahrer als auch Zeugen sofort Erste Hilfe geleistet.

Die Frau soll keinen Helm getragen haben. Der 61 Jahre alte Fahrer des Mercedes Sprinter blieb offenbar körperlich unverletzt.