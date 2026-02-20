Auto überschlägt sich mehrfach: Mutter und Baby in Klinik

Freudenberg - In der Oberpfalz hat sich am Freitagmorgen ein Auto wohl mehrfach bei einem Unfall überschlagen – offenbar alleinbeteiligt.

Eine Frau und ihr erst wenige Monate altes Baby waren in der Oberpfalz in einen Unfall verwickelt. © NEWS5 / Malte Tiedemann

Der Vorfall ereignete sich in Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, handelte es sich bei der Fahrerin um eine 33 Jahre alte Frau.

Sie war zusammen mit ihrem wenigen Monat alten Baby in dem Audi unterwegs.

Auf der winterglatten Fahrbahn habe sie schließlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich.

Nach ersten Erkenntnissen, die von den Rettungskräften in Erfahrung gebracht werden konnten, wurde die Frau leicht verletzt.

"Das Baby war zumindest augenscheinlich unverletzt", teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Amberg gegenüber TAG24 mit.