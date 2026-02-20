Auto überschlägt sich mehrfach: Mutter und Baby in Klinik
Freudenberg - In der Oberpfalz hat sich am Freitagmorgen ein Auto wohl mehrfach bei einem Unfall überschlagen – offenbar alleinbeteiligt.
Der Vorfall ereignete sich in Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach.
Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, handelte es sich bei der Fahrerin um eine 33 Jahre alte Frau.
Sie war zusammen mit ihrem wenigen Monat alten Baby in dem Audi unterwegs.
Auf der winterglatten Fahrbahn habe sie schließlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und überschlug sich.
Nach ersten Erkenntnissen, die von den Rettungskräften in Erfahrung gebracht werden konnten, wurde die Frau leicht verletzt.
"Das Baby war zumindest augenscheinlich unverletzt", teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Amberg gegenüber TAG24 mit.
Die Mutter wurde – ebenso wie der Säugling – zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen.
Titelfoto: NEWS5 / Malte Tiedemann