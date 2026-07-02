Auto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

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Am Donnerstagvormittag kam in Richtung Berchtesgaden ein Dacia aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum.

Von Paulina Sternsdorf

Marktschellenberg - Am Donnerstagvormittag kam auf der B305 ein Dacia, der in Richtung Berchtesgaden unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Kurz nach dem Aufprall geriet das Auto in Vollbrand.

Der Fahrer des Dacia starb an der Unfallstelle.
Der Fahrer des Dacia starb an der Unfallstelle.  © Angerer, BRK BGL

Ersthelfer setzten sofort einen Notruf ab und versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen, so das Bayerische Rote Kreuz.

Trotz schnellem Eintreffen der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes kam für den Fahrer des Wagens jede Hilfe zu spät.

Die Person verstarb noch an der Unfallstelle.

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Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt, da nach den Löscharbeiten und der Unfallaufnahme zusätzlich ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Gutachter hinzugezogen werden musste.

Die Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen.
Die Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen.  © Angerer, BRK BGL
Der Wagen in Marktschellenberg brannte vollständig aus.
Der Wagen in Marktschellenberg brannte vollständig aus.  © Angerer, BRK BGL

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Titelfoto: Angerer, BRK BGL

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