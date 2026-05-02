Hundeliebe endet tragisch: Frauchen rennt Tier auf Kraftfahrstraße hinterher, dann kommt ein Auto

Roth - Eine Frau ist am Freitagabend auf der B2 in Bayern von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ihrem Hund auf die Fahrbahn hinterhergelaufen.

Rettungskräfte analysieren den genauen Unfallhergang. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. © vifogra / Ralph Goppelt

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Rednitzhembach und Roth in Mittelfranken.

Demnach war eine Frau gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Hund in einem nahegelegenen Wald spazieren. Plötzlich riss sich der Vierbeiner dabei los und lief anschließend auf die Fahrbahn.

Die Frau rannte ihrem Hund auf die vierspurige Kraftfahrstraße ohne Tempolimit hinterher.

An der Mittelschutzplanke drehte sie dem Polizeisprecher zufolge um. Offenbar hatte sie erkannt, welcher Gefahr sie sich aussetzt.

Doch da war es schon zu spät!

Die Frau wurde von einer Autofahrerin erfasst und durch die Luft geschleudert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.