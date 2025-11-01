Auto wird zur Feuer-Falle: Mann stirbt bei Unfall in der Oberpfalz

Roding - Ein Autofahrer ist bei einem tragischen Unfall im oberpfälzischen Landkreis Cham ums Leben gekommen.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei war der Autofahrer gegen 4.30 Uhr am Samstag auf der Staatsstraße 2650 unterwegs. Bei Roding, auf Höhe Stadlhof geriet er aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend fing sein Wagen Feuer.

Ein Zeuge bemerkte das brennende Auto und alarmierte die Rettungskräfte. Als diese eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand.

Der Fahrer konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Zur Identität des Fahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und der Unfallursache laufen.