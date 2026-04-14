Batterien durchschlagen Laster: Mehrere Personen bei Crash schwer verletzt

Altdorf - Vermutlich aus medizinischen Gründen ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen auf der A6 von der Fahrbahn abgekommen. Beide Insassen wurden bei dem Crash im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land schwer verletzt und in Kliniken gebracht.

Beide Insassen wurden bei dem Unfall auf der A6 schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. © NEWS5 / Lars Haubner

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr zwischen der Anschlussstelle Alfeld und Altdorf Hersbruck in Fahrtrichtung Heilbronn.

Laut ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug aus Tschechien ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Bäumen kollidiert und schließlich zum Stehen gekommen.

Die mehreren Tonnen Batterien verteilten sich dabei im Unfallbereich, nachdem sie teils nach vorne durch den Auflieger geschleudert wurden.

Der Laster habe dadurch "mehr oder weniger seine komplette Ladung verloren", so Stefan Pfeiffer, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Feucht.

Unter anderem waren wegen des Gefahrguts auch THW und Feuerwehr vor Ort. "Wir haben auch das Wasserwirtschaftsamt hier schon vor Ort, um auszuschließen, dass eventuell Gefahrstoffe in den Boden hineinkommen."