Baum-Crash endet tödlich: Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert

Kirchenthumbach - Bei einem schweren Unfall in der Oberpfalz ist am Donnerstag eine Person tödlich verletzt worden.

Bei dem Unfall ist der Fahrer des Seats aus dem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. © NEWS5 / Jürgen Masching

Auf Höhe Sassenreuth ist am Nachmittag im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Seat in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war bei dem Vorfall kein weiteres Fahrzeug involviert.

Der Fahrer sei bei der Kollision aus dem Wagen geschleudert worden, berichtet der Pressedienst "News5" von vor Ort.

Ersthelfer hätten bis zum Eintreffen des Notarztes versucht, den Schwerverletzten zu reanimieren. Allerdings mussten die Bemühungen am Ende erfolglos beendet werden.