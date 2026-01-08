Baum-Crash endet tödlich: Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert
Kirchenthumbach - Bei einem schweren Unfall in der Oberpfalz ist am Donnerstag eine Person tödlich verletzt worden.
Auf Höhe Sassenreuth ist am Nachmittag im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ein Seat in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen war bei dem Vorfall kein weiteres Fahrzeug involviert.
Der Fahrer sei bei der Kollision aus dem Wagen geschleudert worden, berichtet der Pressedienst "News5" von vor Ort.
Ersthelfer hätten bis zum Eintreffen des Notarztes versucht, den Schwerverletzten zu reanimieren. Allerdings mussten die Bemühungen am Ende erfolglos beendet werden.
Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unbekannt. Ein Gutachter unterstützt die Ermittler bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs.
Titelfoto: NEWS5 / Jürgen Masching