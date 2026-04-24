Betrunkene Radfahrerin stürzt in Fluss – und kann sich nicht mehr alleine aus Wasser befreien

Kempten - Eine betrunkene Radfahrerin ist im schwäbischen Kempten von einem Ufer-Radweg abgekommen und über eine Böschung mehrere Meter in die Iller gestürzt.

Die Frau verletzte sich bei dem Sturz schwer – und konnte sich nicht mehr alleine aus dem Wasser befreien. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Dabei erlitt die 43-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor war ssie am Donnerstagabend mit einem Pedelec unterwegs.

Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr bargen die gestürzte Radfahrerin schließlich aus dem Wasser. Unterkühlt und schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Wer den Notruf verständigte, ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehr wurde um 19.34 Uhr alarmiert.

Die Frau war den Angaben zufolge deutlich betrunken.