Betrunkene Radfahrerin stürzt in Fluss – und kann sich nicht mehr alleine aus Wasser befreien
Von Aaron Klein
Kempten - Eine betrunkene Radfahrerin ist im schwäbischen Kempten von einem Ufer-Radweg abgekommen und über eine Böschung mehrere Meter in die Iller gestürzt.
Dabei erlitt die 43-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Zuvor war ssie am Donnerstagabend mit einem Pedelec unterwegs.
Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr bargen die gestürzte Radfahrerin schließlich aus dem Wasser. Unterkühlt und schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.
Wer den Notruf verständigte, ist bislang nicht bekannt. Die Feuerwehr wurde um 19.34 Uhr alarmiert.
Die Frau war den Angaben zufolge deutlich betrunken.
Die Polizei sieht darin den mutmaßlichen Grund für den Sturz und ordnete eine Blutabnahme an. Deren Ergebnis ist bislang nicht bekannt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa